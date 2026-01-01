Синоптики рассказали о погоде в Прикамье в выходные дни В Перми осадки могут прекратиться в воскресенье Поделиться Твитнуть

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Сегодня и завтра (5 и 6 июня) погоду в южной и восточной частях Пермского края будет определять циклон, в результате чего в ближайшие три дня на востоке региона может выпасть до половины месячной нормы осадков. Зато существенных изменений температуры воздуха в ближайшие дни не предвидится. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Сегодня дожди пройдут на большей части края, за исключением западных и северных районов. На востоке и юге, а возможно, и в Перми к вечеру ожидаются грозы. Днем температура воздуха составит +15…+20°С, в Перми – не выше +18°С из-за облачности.

В ночь на субботу дожди будут слабыми и не повсеместными, на востоке края ожидаются туманы. Днем по южным, восточным и центральным районам вновь пройдут дожди и грозы, на западе и севере в основном будет сухо. Прояснений станет несколько больше, чем сегодня. Ночью температура воздуха составит +9…+14°С, днем – +16…+21°С, в Перми ночью – +11…+13°С, днем – до +21°С.

В воскресенье зона осадков сместится на юго-восток края. На остальной территории в дневное время в основном будет сухо, ветер будет умеренным, северным. Ночью температура воздуха составит +8…+13°С, днем – +18…+23°С, в Перми ночью – +10…+12°С, днем – +20…+22°С. Однако перерыв в осадках будет недолгим: 8-9 июня вновь ожидается дождь, который затронет и западные районы края.

Из-за облачности и дождей ранее анонсированное потепление в конце первой декады откладывается.

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