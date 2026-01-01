Эксперт рассказал, за счёт чего экономика сможет расти без привлечения новых рабочих рук Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026) первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что российская экономика практически исчерпала возможности для экстенсивного роста — то есть развития за счёт найма дополнительных сотрудников и загрузки простаивающих заводов.

Теперь увеличивать производство можно только за счёт более эффективного использования тех ресурсов, которые уже есть. Такой путь, по его мнению, несёт меньше рисков перегрева — ситуации, когда экономика растёт слишком быстро и разгоняет цены.

«Экстенсивный рост происходит, когда снижается безработица и растёт загрузка производственных мощностей. Но как только пик использования доступных ресурсов — особенно трудовых — достигнут, дальнейшее развитие возможно лишь интенсивным путём: через рост производительности труда и отдачу от уже задействованных факторов», — пояснил Пьянов.

По словам топ-менеджера, поддержать экономику могут четыре основных источника повышения эффективности. Это помощь с переездом в регионы, где работники нужнее. Переток кадров в более производительные сектора и компании — один из главных резервов, считает он. Упрощают поиск работы и повышают мобильность на рынке труда цифровые платформы и сервисы. Повысить эффективность могут также инвестиции в новое оборудование и высокотехнологичные производства — с 2021 года вложения в реальном выражении выросли более чем на четверть. Четвёртый источник — искусственный интеллект и роботы — их активное внедрение, особенно в отраслях с низкой производительностью, способно дать мощный толчок.

Главным ограничением Дмитрий Пьянов назвал слишком медленный рост производительности труда. По оценкам Минэкономразвития, за 2025 год показатель увеличился лишь на 0,7% в годовом выражении. «Это камень преткновения», — считает первый зампред ВТБ. Без ускорения в этой сфере интенсивный сценарий рискует остаться лишь благим пожеланием, дал понять он.

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