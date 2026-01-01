В Прикамье в 2026 году откроют 18 пляжей и 48 мест отдыха у воды Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае к началу купального сезона подготовлены 18 пляжей и 48 мест для отдыха у воды. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на Главное управление МЧС России по Пермскому краю.

Один из пляжей уже начал работать 4 июня — это пляж в д. Мостовая на Сылве, расположенный на базе «Спорт».

Наибольшее количество пляжей находится в Добрянском округе — там их пять. В Пермском округе оборудовано четыре пляжа, в Чайковском — два. По одному пляжу подготовлено в Кунгурском, Октябрьском, Кишертском, Берёзовском, Осинском, Бардымском и Еловском округах.

Помимо пляжей, в регионе обустроено 48 мест для отдыха у воды, где дежурят спасатели. Больше всего таких мест в Перми — восемь, в Березниках — шесть, в Соликамском округе — четыре, в Кунгурском — три. По два места для отдыха у воды с дежурными спасателями есть в Кудымкарском, Юсьвинском, Губахинском и Пермском округах. На остальных территориях оборудовано по одному месту.

Официальное открытие купального сезона запланировано на 15 июня.

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