Центральный аппарат СКР вновь проведёт проверку по делу о гибели девушки на заборе бара в Перми Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, вновь запросил материалы по делу о гибели 18-летней девушки в Перми в 2025 году. Ранее расследование находилось под контролем центрального аппарата, но затем было прекращено. Теперь в СКР намерены оценить законность этого решения.

«Обсуждение гибели пермячки, тело которой обнаружили у бара, возобновилось в интернете. Сейчас расследование завершено, однако его результаты вызывают сомнения», — сообщили в пресс-службе СКР.

Бастрыкин поручил руководителю регионального Следственного управления подготовить доклад о ходе следствия, установленных фактах и процессуальных решениях. Основное внимание он уделил информации, которая появилась в СМИ.

Напомним, тело 18-летней девушки было найдено в ночь на 11 мая 2025 года возле забора бара «Пиво и мясо». После возбуждения уголовного дела по статье об убийстве, следствие установило, что девушка скончалась от проникающего ранения в грудь. В её крови было обнаружено 5,8 промилле алкоголя. В итоге следствие прекратило дело, признав случившееся несчастным случаем.

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