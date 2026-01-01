В Перми суд обязал ИП демонтировать незаконно возведённый этаж магазина Бизнесмен таким образом увеличил площадь своей торговой точки Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Мотовилихинском районе Перми завершился судебный процесс по делу о самовольной реконструкции коммерческой недвижимости. Администрация района обратилась в суд с требованием признать действия собственника здания незаконными и обязать его вернуть объект в первоначальный вид.

Как сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда, поводом для иска послужила проверка, в ходе которой специалисты отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации зафиксировали факт самовольного строительства. Как выяснилось, владелец нежилого помещения, используемого под магазин, без получения разрешительной документации возвёл на объекте второй этаж, тем самым увеличив площадь застройки. По мнению истца, такое строение обладает всеми признаками самовольной постройки.

В ходе разбирательства Мотовилихинский районный суд установил, что возведение пристройки является реконструкцией объекта недвижимости. Поскольку для ввода здания в эксплуатацию после таких изменений требуется получение специального разрешения, а у ответчика нет необходимых документов, суд встал на сторону администрации.

По итогам рассмотрения дела суд признал реконструкцию незаконной и возложил на собственника обязанность в течение шести месяцев за свой счёт привести объект капитального строительства в соответствие с технической документацией. Кроме того, была установлена судебная неустойка: в случае невыполнения решения в срок с ответчика будет взыскиваться 5 тыс. руб. за каждый день просрочки.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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