«Уралхим» и правительство Пермского края подписали меморандум о сотрудничестве Поделиться Твитнуть

Фото: АО «ОХК «Уралхим»

АО «ОХК «Уралхим» и правительство Пермского края подписали меморандум о социально-экономическом сотрудничестве. Торжественная церемония состоялась на стенде «Уралхима» в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума.

Документ скрепили подписями губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор АО «ОХК «Уралхим» Дмитрий Коняев.

Меморандум определяет намерения сторон развивать долгосрочное и взаимовыгодное партнёрство в сферах социального развития, улучшения качества жизни населения, охраны окружающей среды и содействия экономическому росту региона.

Среди приоритетных сфер взаимодействия — развитие социальной инфраструктуры и благоустройство городов присутствия Компании в Пермском крае, включая модернизацию объектов образования, здравоохранения, спорта и культуры. Особое внимание будет уделено человеческому капиталу: поддержке программ профориентации, целевого обучения, содействию занятости и помощи социально незащищённым категориям граждан.

В области экологии «Уралхим» намерен реализовывать природоохранные мероприятия, включая рекультивацию земель, мониторинг окружающей среды и поддержку проектов по сохранению водных ресурсов Камского бассейна. Партнёрство также охватит культурную, спортивную и молодёжную политику — от совместных фестивалей и спартакиад до поддержки талантливой молодёжи и развития волонтёрства. Отдельным пунктом выделены цифровая трансформация и развитие технологий, включая обмен опытом в области передовых решений.

Подписанный меморандум укрепляет партнёрство между бизнесом и властью, направленное на устойчивое развитие территорий и решение социально-экономических задач Пермского края.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Только совместными усилиями можно добиться значительных результатов в социальном и экономическом развитии региона. «Уралхим» — это не только крупный работодатель, но и надёжный партнёр, который активно участвует в жизни нашего края, и мы уверены, что наше взаимодействие будет только расширяться.

Дмитрий Коняев, генеральный директор АО «ОХК «Уралхим»:

— Подписанный меморандум — не просто документ о намерениях, а продолжение нашей системной работы в регионе. Для нас важно, чтобы сотрудничество приносило реальную пользу: от реконструкции школ и больниц до экологических проектов и поддержки молодёжи. «Уралхим» остаётся ответственным партнёром, который вкладывает средства не только в производство, но и в развитие территорий и человеческого капитала.

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