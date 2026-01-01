В Прикамье простились с погибшим на СВО снайпером Дмитрием Молчановым Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Еловского округа

В Администрации Еловского муниципального округа сообщили о гибели участника специальной военной операции Дмитрия Молчанова и выразили соболезнование родным и близким военнослужащего.

Дмитрий Молчанов родился 9 мая 1989 года в с. Елово. В 2002 году он вместе с родителями переехал в Пермь, где окончил девять классов. Затем продолжил обучение в профессиональном училище №27, получив специальность «Автослесарь».

Дмитрий создал семью. В 2012 году у него родилась дочь. До последнего времени он работал пескоструйщиком в компании ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

В апреле 2025 года Дмитрий Молчанов подписал контракт с Министерством обороны Российской Федерации для участия в специальной военной операции. Служил снайпером в отделении огневой поддержки взвода штурмовой роты, имел звание рядового. В мае он получил тяжелое ранение, проходил лечение в военном госпитале, после чего вернулся на передовую. 26 октября 2025 года Дмитрий погиб в бою.

Церемония прощания с бойцом прошла 4 июня в с. Елово.

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