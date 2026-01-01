Нападающим пермского «Молота» стал Роман Опалев из Екатеринбурга Поделиться Твитнуть

ХК "Молот"

Роман Опалев стал новым игроком линии нападения КХ «Молот», об этом сообщает пресс-служба пермского клуба.

Воспитанник екатеринбургской хоккейной школы, он до 2016 года играл за команды системы «Автомобилиста».

В ВХЛ его дебют состоялся в сезоне 2019/20 за «Ростов», за который он выступал до 2022 года. В сезоне 2022/23 в составе новокузнецкого «Металлурга» он завоевал бронзовые медали ВХЛ, а в следующем сезоне стал обладателем Кубка Чемпиона России в составе «Торпедо-Горький».

За свою карьеру в ВХЛ 29-летний нападающий провел 423 матча, в которых набрал 254 очка (78 голов и 176 передач) по системе «гол+пас». Его показатель полезности составил «+23».

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