Пермский УДС «Молот» станет частью спортивного кластера Завершается капремонт Дворца спорта Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

В УДС «Молот» завершается капитальный ремонт внутренних помещений, сообщает минспорта региона. На данный момент выполнена огнезащита металлоконструкций здания, проведены перепланировки цокольного этажа, а также начата отделка раздевалок, тренерских, санузлов и душевых. Ранее в рамках модернизации комплекса был отремонтирован футбольный стадион и входные группы.

Министерство спорта Пермского края

Новый спортивный кластер объединит многофункциональный комплекс и стадион с футбольным полем, занимающий площадь более 50 тыс. кв. м, а здания — около 18 тыс. кв. м. Здесь планируется организовать занятия более чем 20 видами спорта, включая единоборства, настольный теннис, бадминтон, художественную гимнастику, тяжелую атлетику, шахматы, хоккей и плавание. Для последних двух видов спорта будут построены тренировочная ледовая арена и бассейн с восемью дорожками длиной 25 м.

Министерство спорта Пермского края

На данный момент на объекте началось благоустройство территории.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.