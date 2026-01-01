В ДТП в Сивинском округе Прикамья погибли три человека Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

4 июня около полудня на трассе Кострома—Шарья—Киров—Пермь произошла авария. Водитель автомобиля «Вольво» с полуприцепом, мужчина 1979 г.р., выехал на встречную полосу. В этот момент по дороге двигался «Фиат Дукато», которым управлял мужчина 1971 г.р. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермском краю.

Столкновение оказалось фатальным для всех участников происшествия: оба водителя и женщина-пассажир автомобиля «Фиат», 1979 г.р., погибли.

Причины аварии устанавливаются

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