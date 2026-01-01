Для реконструкции трамвайных путей на улице Белинского в Перми ограничили движение Водителей просят быть внимательными Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Распоряжением минтранса Прикамья Перми временно ограничили движение транспортных средств на участке ул. Белинского, в районе перекрёстка с ул. Сибирской, где проводится реконструкция трамвайных путей.

С просьбой к властям обеспечить безопасность дорожного движения при проведении строительно-монтажных работ обратились представители ООО «Мовиста Регионы Пермь».

Движение всех видов транспортных средств на перекрёстке будет ограничено до 13 часов 11 июня 2026 года.

Водителей просят быть внимательными.

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