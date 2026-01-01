В тепличных хозяйствах Перми открыли охоту на вредителей Поделиться Твитнуть

Специалисты регионального Управления Россельхознадзора начали использовать цветные клеевые ловушки в тепличных хозяйствах «Пермский сад», «Цветочные культуры Прикамья» и «Агрофирма Усадьба». Эти предприятия являются крупнейшими производителями специализированной сельскохозяйственной продукции в Перми.

Эти тепличные хозяйства выращивают различные виды и сорта растений для Пермского МО. Они также поставляют фасованные семена и грунт собственного производства в основные магазины региона. Компании производят посадочный материал цветов и декоративных культур для озеленения промышленных объектов и муниципальных территорий.

Ловушки устанавливаются ежегодно для проверки объектов, находящихся под карантином, и выявления опасных карантинных вредителей. Это часть мониторинга фитосанитарного состояния контролируемых территорий.

На 2026 год в Пермском крае запланировано установить 1050 цветных клеевых и 120 феромонных ловушек в закрытых помещениях, таких как оранжереи, теплицы, посевы сельскохозяйственных культур, питомники и многолетние плодово-ягодные насаждения.

После завершения проверок ловушки отправят на фитосанитарную экспертизу в лаборатории, аккредитованные Россельхознадзором.

Если будут обнаружены карантинные объекты, специалисты примут меры для локализации и ликвидации очагов вредителей.

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