Избитый в баре Прикамья москвич отсудил 200 тысяч рублей компенсации Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Ординском районе Пермского края произошёл инцидент. Житель Москвы, находясь в гостях у родителей, вечером отправился с другом в местный бар. При выходе из заведения на него напал неизвестный и избил его. Пострадавшего экстренно госпитализировали.

Медики диагностировали у пациента ушиб затылочной области, многочисленные кровоподтёки на лице и закрытый перелом лодыжки. Лечение длилось долго и было дорогостоящим. Мужчина провёл около полутора месяцев на больничном, ему пришлось приобрести костыли и бандаж для ноги.

Напавший на него молодой человек был привлечён к административной ответственности. Однако пострадавший решил, что имеет право на компенсацию за причинённый вред, и обратился в суд за моральной компенсацией и возмещением затрат на лечение.

Суд, рассмотрев материалы дела, признал требования пострадавшего обоснованными и обязал его обидчика выплатить 200 тыс. руб.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, благодаря принудительным мерам судебных приставов по Суксунскому и Ординскому району вся сумма компенсации была взыскана и перечислена по назначению.





Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.