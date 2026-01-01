Туроператор выплатит пермяку 416 тысяч рублей за сорванный отпуск Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Ленинский районный суд Перми помог жителю краевой столицы вернуть деньги за сорванный отпуск на Шри-Ланке, а также обязал туроператора компенсировать моральный вред.

Как сообщили в пресс-службе краевого суда, в феврале 2025 года местный житель заключил договор с индивидуальным предпринимателем о бронировании тура на двоих на Шри-Ланку. По условиям договора турагент должна была организовать поездку и забронировать отель. В августе мужчина полностью оплатил тур, перечислив на счёт предпринимателя 128 900 руб. Вылет из Екатеринбурга был запланирован на сентябрь, но накануне турагент сообщила, что не забронировала места на рейс. В тот же день мужчина направил предпринимателю претензию с требованием вернуть деньги и компенсировать расходы и моральный вред. Через неделю офис предпринимателя закрылся, и она перестала выходить на связь.

Суд полностью удовлетворил исковые требования: с предпринимателя взысканы деньги в сумме более 416 тыс. руб. В эту сумму вошли стоимость тура, неустойка, компенсация морального вреда и штраф. Также предприниматель должен выплатить госпошлину в размере 11 734 руб. в доход местного бюджета. Решение вступило в законную силу.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.