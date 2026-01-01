Картонно-бумажный комбинат в Прикамье открыл сезон речных поставок сырья Поделиться Твитнуть

Картонно-бумажный комбинат «Кама» (входит в лесопромышленную группу «Свеза») открыл навигационный сезон 2026 года. Первые две баржи с древесиной, общим объёмом 1,6 тыс. кубометров, успешно прибыли на причал предприятия и разгружены.

Основным сырьем для производства бумаги и картона является осиновый баланс. Первую партию леса доставили из Ильинского округа Пермского края. В настоящее время комбинат получает по Каме древесину, заготовленную в зимний период. Летом планируется начало поставок свежезаготовленного сырья.

Для доставки древесины речным транспортом задействованы три компании-партнера. Используются баржи различной вместимости — от 750 до 1,6 тыс. кубометров. Это позволяет снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру и уменьшить затраты на перевозку. Одна баржа объемом 1,2 тыс. кубометров способна заменить до 40 рейсов лесовозов.

«В этом году мы расширили географию поставок древесины по воде, что позволит гибко управлять сырьевыми потоками. Безопасность перевозок была обеспечена благодаря плановой подготовке акватории: гидрологи подтвердили чистоту фарватера и достаточные глубины для судов», — сообщил Евгений Ефимов, региональный менеджер по закупкам сырья компании «Свеза».

В навигационный период-2025 водным транспортом на комбинат «Кама» было поставлено более 23 тыс. кубометров древесины. Поставки осуществлялись из труднодоступных лесных массивов Березников, Соликамска, Пермского, Ильинского и Добрянского округов Прикамья.

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