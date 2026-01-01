В Перми бывшая сотрудница детского сада осуждена за кражу золота у детей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Орджоникидзевский районный суд Перми вынес приговор в отношении бывшей сотрудницы детского сада. Она признана виновной в совершении кражи (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Осенью 2025 года женщина, работавшая помощником воспитателя, похищала золотые украшения у детей во время тихого часа или переодевания перед прогулкой. Украденные вещи она сдавала в ломбард, а деньги тратила на свои нужды.

Суд приговорил виновную к 2 годам ограничения свободы. С неё взыскали 56 тыс. руб. в пользу пяти потерпевших. По инициативе прокурора в адрес руководителя детского сада вынесено частное постановление о ненадлежащем контроле за сотрудниками.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.