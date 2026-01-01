В Перми закрываются магазины косметики и парфюмерии «Оптима» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми прекратили работу большинство магазинов косметики и парфюмерии сети «Оптима». По данным 2ГИС, закрытыми уже оказались торговые точки по ул. Мира, 88 и 102, Луначарского, 32 и Юрша, 80. На это обращает внимание v-kurse.ru.

На данный момент в Перми работает только один магазин сети — по ул. Мира, 20 (ТЦ «Авангард»), но и он, по данным издания, закроется 17 июня.

Представители торговой сети не предоставили комментариев о причинах закрытия магазинов и планах на будущее в регионе.

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