В пермский «Молот» перешёл воспитанник московской школы хоккея Фёдор Беляков Поделиться Твитнуть

ХК "Молот"

В предстоящем сезоне цвета ХК «Молот» будет защищать Фёдор Беляков, воспитанник московской хоккейной школы, сообщает пресс-служба пермского клуба.

На юниорском уровне Беляков выступал в системе «Крыльев Советов», затем перешёл в «Кузнецких Медведей» и дебютировал в Молодёжной хоккейной лиге. В сезоне 2012/13 впервые сыграл в Континентальной хоккейной лиге за «Барыс». В дальнейшем выступал за «Нефтехимик», ЦСКА, «Адмирал», «Сибирь», «Салават Юлаев», «Торпедо» и «Авангард» в рамках КХЛ. В Всероссийской хоккейной лиге Беляков провёл 341 матч в составе «Молота-Прикамья», «Торпедо У-К», «Звезды», «Горняка», «Югры», «Омских Крыльев» и «Зауралья».

За свою карьеру он набрал 56 очков (10 голов и 46 передач) при показателе полезности «+69». В сезоне 2020/21, выступая за «Югру», Фёдор стал победителем регулярного чемпионата ВХЛ, обладателем Кубка Шёлкового пути, победителем плей-офф ВХЛ и Кубка Петрова.

В сезоне 2016/17 установил рекорд КХЛ по количеству заблокированных бросков — 152, а в сезоне 2020/21 стал рекордсменом ВХЛ, заблокировав 198 бросков.

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