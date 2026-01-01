Три пермячки вышли в полуфинал конкурса красоты «Мисс Офис-2026» Поделиться Твитнуть

фото организаторов конкурса красоты «Мисс Офис — 2026»

В Перми состоялся кастинг 17-го сезона Международного конкурса красоты «Мисс Офис-2026». Три участницы из разных компаний представят регион в полуфинале. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Это Татьяна Ласточкина — промышленный дизайнер из ООО «Винчи Интерактив», Юлия Гилева — администратор из ООО «Стройград Плюс» и Диана Волкова — секретарь руководителя из ООО «Корсэль».

Полуфиналисток ждет интернет-голосование за выход в финал. 30 участниц примут участие в финальном шоу, где жюри выберет победительницу. Она получит титул «Мисс Офис-2026» и приз в 3 млн руб.

Международный конкурс красоты «Мисс Офис» проводится ежегодно среди офисных сотрудниц России и других стран. Учреждён в 2010 году с целью популяризации образа успешной деловой женщины.

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