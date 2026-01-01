Суд дисквалифицировал директора УК «Набережная» в Березниках Поделиться Твитнуть

ИГЖН Пермского края

Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края добилась в суде дисквалификации директора управляющей компании ООО «Набережная» в Березниках. Об этом сообщили в ИГЖН.

Под управлением ООО «Набережная» находится 31 многоквартирный дом. Основанием для дисквалификации стало серьезное нарушение лицензионных требований. Установлено, что директор допустил наличие у компании подтвержденной судебными актами задолженности перед ресурсоснабжающей организацией ООО «Березниковская водоснабжающая компания», которая превысила две среднемесячные величины обязательств по оплате услуг холодного водоснабжения для содержания общего имущества многоквартирных домов.

Ранее руководитель ООО «Набережная» уже привлекался к административной ответственности за ненадлежащее содержание общего имущества многоквартирных домов и был оштрафован на общую сумму 175 тыс. руб.

На данный момент постановление суда ещё не вступило в законную силу.

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