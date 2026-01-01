Ставшая инвалидом в результате ДТП пермячка отсудила 500 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

В Соликамском округе Пермского края в результате аварии пожилая местная жительница получила травмы, из-за которых она полгода была прикована к постели и до сих пор не может полностью восстановиться.

Прокурор, защищая интересы пострадавшей, подал в суд иск о компенсации морального вреда с виновника ДТП. Суд удовлетворил требования прокурора и присудил гражданке 500 тыс. руб., сообщили в пресс-службе надзорного органа.

После того как судебное решение вступит в законную силу, прокуратура проконтролирует его выполнение.

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