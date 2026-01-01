С начала года пермяки приватизировали 240 квартир Поделиться Твитнуть

Фото: Минимущества Пермского края

С начала 2026 года в Управление жилищных отношений администрации Перми было подано 336 заявлений на приватизацию жилья. На данный момент заключены договоры безвозмездной передачи и зарегистрированы права собственности на 240 квартир. В результате этих действий 408 человек стали владельцами жилья общей площадью около 6 тыс. кв. м.

В Управлении напомнили, что не подлежат приватизации квартиры, находящиеся в аварийном состоянии, общежития и служебные жилые помещения.

В ведомстве добавили, что каждый гражданин имеет право однократно получить жильё в собственность бесплатно в порядке приватизации. Несовершеннолетние, ставшие собственниками такого жилья, сохраняют право на бесплатную приватизацию ещё одного объекта недвижимости из государственного или муниципального фонда после достижения 18 лет.

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