В МЧС предупредили жителей Пермского края о дождях и грозах 5 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации Пермского ЦГМС, 5 июня на юге и востоке Пермского края ожидаются сильные дожди и грозы.

В связи с этим в ГУ МЧС России по Прикамью рекомендовали избегать нахождения рядом с деревьями, конструкциями и линиями электропередачи, а также не парковать автомобили вблизи них.

При авариях на электросетях следует обесточить все электроприборы и соблюдать правила пожарной безопасности.

Водителям нужно быть внимательными, соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, а также учитывать состояние дорожного покрытия.

Пешеходам необходимо проявлять осторожность при ходьбе и переходе проезжей части.

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