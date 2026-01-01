В Пермский край завезли свыше 66 тонн клубники и черешни Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

В Пермский край из Республики Киргизия поступило 55,7 тонны клубники и 11,2 тонны черешни. Для сравнения, за тот же период прошлого года было ввезено 12,8 тонны клубники и 2 тонны черешни. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Россельхознадзора.

3 июня сотрудники ведомства проконтролировали ввоз 3,7 тонны свежей клубники и 4,9 тонны свежей черешни из Киргизии.

На месте прибытия продукции специалисты Управления совместно с экспертами Пермского филиала ФГБУ «ВНИИКР» проверили сопроводительные документы и взяли пробы. У продукции имелся фитосанитарный сертификат.

Карантинный фитосанитарный контроль не выявил нарушений, а в партии продукции не обнаружены карантинные организмы. На продукцию оформлен акт карантинного контроля, разрешающий её реализацию.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.