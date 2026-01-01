Эксперт рассказал о стратегии крупных компаний в условиях высоких ставок Поделиться Твитнуть

Третий год подряд российские компании функционируют в условиях дорогой стоимости заимствований. Это вынуждает их более тщательно подходить к выбору направлений для инвестиций, однако не останавливает их развитие. Виталий Сергейчук, заместитель президента-председателя правления ВТБ, рассказал, как бизнес адаптируется к текущей экономической ситуации. По его словам, предприниматели не прекратили инвестиционную деятельность, но стали более избирательными в выборе проектов. Средства направляются исключительно на наиболее приоритетные направления, а менее значимые планы временно откладываются.

В этих условиях значительную поддержку оказывают меры государственной помощи. Особые экономические зоны, специальные инвестиционные контракты и другие механизмы способствуют запуску проектов, действительно необходимых для экономики. Основное внимание уделяется технологиям. Российские компании обладают значительным потенциалом в области разработок, однако внедрение новых инженерных решений в производство сопряжено с высокими рисками. Бизнесу требуются дополнительные гарантии на этапе реализации.

«Мы видим, что инструментов финансовой поддержки уже достаточно, но технологическим инициативам, особенно тем, которые требуют промышленной обкатки, не хватает сопровождения», — подчеркнул Сергейчук.

В банке полагают, что создание механизмов страхования таких рисков позволит бизнесу более активно инвестировать в отечественные разработки, что ускорит модернизацию экономики. Речь идет как о разработке собственных технологий с нуля, так и о внедрении перспективных зарубежных решений на российском рынке. Именно технологическое развитие сегодня определяет конкурентоспособность нашей экономики в будущем.

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