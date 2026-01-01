ВТБ и РЖД подписали соглашение о развитии новых платежных сервисов Поделиться Твитнуть

На Петербургском международном экономическом форуме банк ВТБ заключил соглашение с ОАО «РЖД» о совместной разработке новых платежных решений для транспортной сферы.

В рамках этого сотрудничества планируется активно использовать цифровой рубль и биометрические технологии для оплаты проезда. Особое внимание уделяется внедрению сервисов распознавания лиц на объектах ж/д инфраструктуры.

Также стороны намерены углубить взаимодействие с Национальной системой платежных карт, что обеспечит проведение расчётов через российскую платежную систему.

Подписи под документом поставили Виталий Сергейчук, заместитель президента — председателя правления ВТБ, и Вадим Михайлов, первый заместитель генерального директора РЖД.

Детали по срокам внедрения конкретных сервисов пока не разглашаются. Предполагается, что новые технологии будут постепенно интегрироваться в текущие цифровые сервисы железнодорожного оператора.

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