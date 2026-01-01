Верховный суд отменил штраф и доначисление НДФЛ пермяку за подарок от сына Налоговая служба пыталась взыскать с мужчины более 14 млн рублей Поделиться Твитнуть

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Владелец коммерческой недвижимости из Перми одержал победу в многолетнем споре с Федеральной налоговой службой (ФНС). Верховный Суд Российской Федерации встал на сторону предпринимателя, подтвердив его право не платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со стоимости имущества, полученного в дар.

Как сообщили в пресс-службе суда, конфликт начался после того, как инспекторы ФНС по Пермскому краю провели проверку. Ведомство пришло к выводу, что Виктор Старков незаконно занизил налогооблагаемую базу. Налоговики посчитали, что факт получения дорогостоящих нежилых помещений в подарок от сына не освобождает получателя от уплаты налога, поскольку эта недвижимость имеет коммерческий характер и не используется для личных нужд семьи.

По итогам проверки ФНС наложила на бизнесмена штраф 700 тыс. руб. и обязала его уплатить НДФЛ на сумму свыше 14 млн руб. Не согласившись с таким решением, Виктор Старков обратился в суд.

Судебные тяжбы длились несколько лет. Суд первой инстанции поддержал налогоплательщика, признав решение инспекции незаконным. Однако апелляционная и кассационная инстанции, напротив, встали на сторону ФНС, указав на коммерческое назначение объектов.

Разрешая спор, судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ поставила точку в деле. Высшая инстанция оставила в силе первоначальное решение суда, освободив Виктора Старкова от всех финансовых претензий.

Ключевым аргументом ВС стало толкование Налогового кодекса РФ. Коллегия указала, что закон прямо освобождает от налогообложения любые доходы, полученные в порядке дарения между членами семьи или близкими родственниками. При этом, согласно позиции суда, право на эту льготу не зависит от целей использования подаренного имущества — будь то личное жильё или объект для ведения бизнеса. Главным и единственным условием является наличие родственной связи между дарителем и одаряемым.

Таким образом, попытка налоговых органов увязать освобождение от НДФЛ с целевым назначением недвижимости была признана неправомерной.

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