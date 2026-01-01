Эксперт рассказал о рисках неудачного IPO Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Выступая на ПМЭФ-2026, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин подчеркнул, что IPO вообще нельзя рассматривать как разовую продажу акций. По его словам, это финал сложной трансформации: компания обязана стать прозрачной, выстроить правильное корпоративное управление и показать рынку внятную стратегию роста на годы вперёд. Только тогда она превращается в «крупного, понятного и ликвидного эмитента», способного удерживать интерес инвесторов надолго.

Отсюда — ключевое предостережение Средина: «Рынок капитала очень чувствителен к доверию. Неудачное IPO, проведенное в неподходящий момент или с завышенной оценкой, способно надолго снизить интерес инвесторов. Поэтому важны не количество размещений, а их качество». Для частного бизнеса, считает спикер, нужны прежде всего стимулы — налоговые механизмы, регуляторные послабления и прочие меры поддержки, делающие сам статус публичной компании выгодным. Государственным же компаниям можно формировать системный поток кандидатов на размещение и сопровождать их на всех этапах подготовки. При этом главной силой рынка Дмитрий Средин назвал внутреннего частного инвестора.

Отсюда и его прямой посыл: «Работайте в России и инвестируйте в России». Отдельно он прокомментировал моду на искусственный интеллект, напомнив о базовых принципах: «Профессиональный инвестор формирует диверсифицированный портфель и оценивает возможности в различных отраслях. Искусственный интеллект — важное направление, но далеко не единственное, которое привлекает инвестиционный капитал».

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