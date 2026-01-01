В Перми резко вырос спрос на услуги и товары для питомцев Интерес пермяков к передержке животных в домашних условиях вырос в четыре раза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С наступлением лета и стартом сезона отпусков жители Перми столкнулись с необходимостью решить судьбу своих домашних питомцев. Аналитики, изучив рынок товаров и услуг, зафиксировали беспрецедентный рост активности в этом сегменте. Владельцы животных массово ищут варианты, как обеспечить комфорт своим любимцам на время отъезда, что привело к взрывному росту спроса на профессиональную помощь. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе «Авито».

Согласно данным исследования, потребность в услугах по передержке животных в домашних условиях по всей России за апрель-май выросла в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Не менее востребованными оказались и услуги зоонянь — спрос на них увеличился в 3,5 раза. Кроме того, пермяки стали чаще заказывать профессиональный выгул: для собак этот показатель вырос в 2,6 раза, а интерес к выгулу кошек увеличился на 12%.

Стремление создать для питомцев привычную и уютную обстановку в отсутствие хозяев подстегнуло и рынок товаров. В Перми отмечается резкий всплеск популярности ресейл-сегмента (покупки с рук), где товары для животных обходятся в среднем на 25% дешевле новых. В этой категории аналитики отмечают семикратный рост продаж игрушек. Для кошек владельцы активно приобретают аксессуары для комфорта: продажи домиков выросли в четыре раза, а когтеточек — в 3,5 раза. Кроме того, в три раза чаще стали покупать миски.

Ещё одна тенденция — трёхкратный рост продаж переносок. Эта статистика свидетельствует о том, что значительная часть жителей региона предпочитает не расставаться с любимцами, а брать их с собой в путешествия, заранее заботясь об их безопасности и удобстве в дороге.

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