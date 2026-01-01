На рынке коммерческой недвижимости появился новый механизм приобретения офисов в лизинг Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Соответствующее соглашение подписано на ПМЭФ-2026. Совокупная стоимость объектов, которые планируется реализовать в рамках программы, оценивается в 50 млрд руб.

Инструмент рассчитан на офисные помещения класса «А»: лизинговая компания выкупает у девелопера готовые или строящиеся площади и передает их в финансовую аренду конечному клиенту. Предприниматели получают возможность долгосрочного пользования недвижимостью с правом последующего выкупа. Ключевое преимущество схемы — возможность применять ускоренную амортизацию, что позволяет более эффективно управлять денежными потоками и прогнозировать финансовый результат.

Первая сделка в рамках сотрудничества уже заключена: в лизинг передан офис площадью более 2 тыс. кв. м в новом деловом пространстве в Москве.

Участники рынка отмечают, что интерес к лизингу недвижимости становится осознанным ответом на текущие экономические реалии. По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Виталия Сергейчука, «отрасль созрела для перемен, и интерес к лизингу недвижимости — не спонтанный тренд, а осознанный ответ бизнеса на текущие экономические реалии». Для девелоперов подобные партнёрства открывают дополнительный канал продаж и позволяют привлечь более широкий круг корпоративных клиентов, заинтересованных в переходе от аренды к владению активами с налоговыми преимуществами.

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