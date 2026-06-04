Пермякам рассылают фейковые приглашения на «персональную видеовстречу» с губернатором Власти призывают быть бдительными Поделиться Твитнуть

Жителям Пермского края начали рассылать приглашения якобы на «персональную видеовстречу» с губернатором Дмитрием Махониным. Об этом сообщает Центр управления регионом (ЦУР Пермского края).

В сообщении говорилось, что «мероприятие проводится в формате открытого диалога и предоставляет возможность лично обсудить актуальные вопросы, а также получить необходимую информацию по направлениям развития города». Под текстом фейкового сообщения была подпись: «и.о. секретаря Администрации губернатора Пермского края К. Белая».

В свою очередь в пресс-службе администрации губернатора пояснили, что такие сообщения — фейк, и никакого отношения к официальным рассылкам не имеют. Злоумышленники используют подобные уловки, чтобы получить доступ к личным данным, банковским счетам и аккаунтам пользователей.

В связи с этим жителей Пермского края призывают быть внимательными, не переходить по сомнительным ссылкам и всегда проверять информацию в официальных источниках.

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