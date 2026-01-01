В Перми прокуратура добилась перерасчёта за незаконные коммунальные начисления Общая сумма возвращённых средств превысила 1,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В результате прокурорской проверки, инициированной по жалобам жителей Мотовилихинского района Перми, были выявлены серьёзные нарушения со стороны управляющей компании. Во время зимнего сезона 2025/26 УК самовольно включила в квитанции плату за уборку и вывоз снега с придомовых территорий. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

В ведомстве пояснили, что ключевым моментом является то, что эти услуги навязывались жильцам без их согласия — управляющая компания не получала одобрения на общем собрании собственников, а это - грубое нарушение жилищного законодательства. Действуя без соответствующего решения, компания нарушила лицензионные требования к управлению многоквартирными домами.

По итогам надзорных мероприятий прокуратура внесла представление руководителю организации-нарушителя. Это возымело эффект: жителям произвели перерасчёт платежей. Общая сумма возвращенных средств превысила 1,2 млн руб.

Кроме того, для привлечения виновных к ответственности прокурор возбудил дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ. Все материалы направлены в мировой суд для дальнейшего рассмотрения.

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