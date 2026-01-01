Оборот общепита в Пермском крае снизился на 4,7% При этом оборот розничной торговли в целом вырос Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае за первые четыре месяца 2026 года оборот розничной торговли достиг 298,9 млрд руб., что на 5,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, если сравнивать в сопоставимых ценах. Об этом сообщает Пермьстат.

Структура розничной торговли в регионе такова: непродовольственные товары составляют 51,7% от общего объёма, а пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия, занимают 48,3%.

Основной объём розничной торговли в крае за январь-апрель 2026 года, а именно 99,8%, приходится на торговые организации и индивидуальных предпринимателей, работающих вне рынков. Доля продаж на розничных рынках и ярмарках составляет всего 0,2%.

Оборот общественного питания в Пермском крае за первые четыре месяца 2026 года составил 21,05 млрд руб., что на 4,7% меньше, чем в прошлом году, если учитывать сопоставимые цены.

На 1 мая 2026 года товарные запасы в розничных организациях достигли 59,4 млрд руб., что эквивалентно 43 дням торговли.

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