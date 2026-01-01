Сотрудник «Уралкалия» получил почётное звание Героя Труда России Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

Почётное звание «Герой Труда Российской Федерации» за особые трудовые заслуги, высокий профессионализм и многолетнюю добросовестную работу присвоено Владимиру Данилову — машинисту горных выемочных машин рудника СКРУ-1 «Уралкалия». Соответствующий Указ подписал Президент РФ Владимир Путин.

Владимир Николаевич посвятил работе на производстве 39 лет. Благодаря его предложениям в руднике реализованы проекты, которые позволили оптимизировать технологический процесс и повысить его эффективность. Владимир Данилов также является инструктором производственного обучения — делится своим опытом с начинающими сотрудниками.

Владимир Данилов, машинист горных выемочных машин рудника СКРУ-1 ПАО «Уралкалий»:

— Эту награду я воспринимаю как признание труда всех горняков, с которыми мне довелось работать на протяжении многих лет. За каждым производственным результатом стоят люди — профессионалы своего дела, преданные профессии и «Уралкалию». Искренне благодарю своих коллег, руководство компании и семью за поддержку и доверие.

Виталий Лаук, генеральный директор ПАО «Уралкалий»:

— Присвоение Владимиру Данилову звания Героя Труда России — это заслуженное признание человека, который посвятил свою жизнь горняцкому делу. Его профессионализм, ответственность, умение находить эффективные решения и готовность делиться опытом с молодыми сотрудниками вызывают искреннее уважение. Особенно важно, что столь высокая государственная награда присуждена представителю трудового коллектива «Уралкалия». Это признание вклада не только Владимира Николаевича, но и многих поколений калийщиков.

Герой Труда России — государственная награда Российской Федерации. Звание присваивается гражданам страны за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России.

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