Аграрии Пермского края совершили рабочую поездку в Республику Беларусь В Минске проходит выставка «БЕЛАГРО-2026» Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба министерства агропромышленного комплекса Пермского края

Пермский край на специализированной международной выставке «БЕЛАГРО-2026» представила делегация, которую возглавил заместитель председателя Правительства — министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов. Также в состав регионального представительства вошли глава краевого Минагро Анна Быкова, директор Центра развития агробизнеса Елена Вон, директор Пермского НОЦ «Рациональное недропользование» Павел Илюшин и руководители крупных сельскохозяйственных предприятий Прикамья.

Во время визита на производственные площадки компании «ГлобалПродСервис», выпускающей оборудование для хранения и переработки зерна, и производителя сельхозтехники «АМКОДОР-СЕМАШ» стороны обсудили перспективы сотрудничества. По словам учредителя ООО «Красотинское» Анастасии Шаравьёвой, белорусская техника остаётся востребованной у аграриев Пермского края благодаря широкому ассортименту и мерам государственной поддержки.

Также прошёл ряд рабочих встреч, которые были посвящены взаимодействию в агропромышленной и научно-технической сферах. Ключевым событием в данном направлении стала встреча с председателем Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Денисом Коржицким, в ходе которой стороны обсудили расширение сотрудничества и дальнейшие шаги: от формирования профильной рабочей подгруппы до организации конкурса совместных научно-технических проектов.

«Одним из важных результатов поездки стала рабочая встреча с руководством «Белплемживобъединения». Наши производители заинтересованы в поставках высокопродуктивного племенного скота и обмене опытом в сфере генетики. Совместная работа позволит повысить генетический потенциал стада и увеличить объёмы производства молока и мяса», — поясняет министр агропромышленного комплекса Пермского края Анна Быкова.

По результатам поездки достигнуты предварительные договоренности о приобретении техники для сезонных полевых работ, что позволит обновить машинно-тракторный парк сельхозпредприятий Прикамья.

Напомним, в 2022 году, после визита губернатора Дмитрия Махонина в Минск и его встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, развитие сотрудничества между Пермским краем и Республикой получило новый импульс.

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