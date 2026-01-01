Сумма выданных автокредитов в Прикамье превысила 10 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с января по апрель 2026 года в Прикамье было выдано автокредитов на 10,3 млрд руб. Это на 25,3% больше, чем за тот же период прошлого года (8,2 млрд руб.). Однако эта сумма всё ещё значительно меньше, чем была в январе-апреле 2024-го.

Объём выданных автокредитов по регионам РФ в январе-апреле 2026 года был наибольшим в Москве (44,6 млрд руб.), Московской области (34,3 млрд руб.), Санкт-Петербурге (25,8 млрд руб.), Республике Татарстан (20,8 млрд руб.) и Краснодарском крае (19,7 млрд руб.).

Самую значительную динамику роста продемонстрировали Воронежская область (+39,5%), Санкт-Петербург (+34,7%), Москва (+34,6%), Ростовская (+31,5%) и Свердловская (+27,8%) области.

«Несмотря на небольшой рост в начале 2026 года, общий уровень выдачи автокредитов остается низким, — подчеркивает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Это связано с невысоким спросом на автокредиты, вызванным недавним повышением утилизационного сбора, высокими процентными ставками и ростом цен на автомобили. Банки также ужесточают требования к кредитным историям граждан, снижая риски просрочек. Поэтому потенциальным заемщикам важно следить за своей кредитной историей и не допускать ее ухудшения».

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