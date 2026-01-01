Жители дома в Перми добились демонтажа незаконно установленных кондиционеров Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Две жительницы многоквартирного дома на ул. Екатерининской в Перми обратились в суд с жалобой на неудобства из-за внешних блоков кондиционеров под их окнами, установленных владельцем коммерческого помещения на первом этаже. Из-за работы техники в квартиры проникал сильный шум, мешавший отдыху и проветриванию в жару. Звуки дождя, попадавшего на блоки, усиливали дискомфорт, а брызги разлетались по стенам и окнам дома.

Собственники пытались решить вопрос мирным путём: обращались к владельцам помещения, жаловались в управляющую компанию и Совет дома. Но все их просьбы оставались без ответа.

В суде выяснилось, что установка кондиционеров была незаконной. Согласно Жилищному кодексу РФ, для размещения оборудования на общей стене дома требовалось согласие всех собственников. Такое решение не было принято.

Суд признал действия ответчиков злоупотреблением правами и обязал их демонтировать кондиционеры.

В отделе судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам ГУФССП России по Пермскому краю возбудили исполнительные производства против двух владельцев коммерческого помещения. Им было предписано демонтировать 12 наружных блоков кондиционирования, установленных на фасаде дома и крыше пристройки.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону, несмотря на уведомление о судебном решении, владельцы не выполнили его в установленный срок. Судебные приставы наложили на них штраф 10 тыс. руб. Это активизировало процесс исполнения решения суда. Вскоре кондиционеры были демонтированы, а фасад дома вернулся к первоначальному виду.

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