Трое пермяков получили личные награды по итогам баскетбольного чемпионата 3x3 Поделиться Твитнуть

Сразу три представителя Пермского края удостоились индивидуальных наград по итогам сезона 2025/26 WINLINE Чемпионата России 3x3, сообщили в пресс-службе БК «Парма».

Илья Богданов был признан самым ценным игроком чемпионата (MVP). Этот титул стал признанием выдающегося выступления одного из лидеров команды Bionord Pro.

Станислав Шаров получил награду «Железная воля», которая символизирует его стойкость, самоотдачу и непреклонность в достижении целей.

Президент клуба Сергей Богуславский был отмечен наградой «За вклад в развитие WINLINE Чемпионата России 3x3», что является высокой оценкой его многолетней деятельности и значительного вклада в популяризацию баскетбола 3x3 в России и развитие самого турнира.

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