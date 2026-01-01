Корпус пермской адаптивной школы отремонтирован на 57% Ремонт будет завершён к сентябрю Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Глава Перми Эдуард Соснин провёл выездной строительный штаб в Свердловском районе. Он посетил корпус адаптивной школы «Спутник» по ул. Новосибирской, 3, где идёт капитальный ремонт. Общая площадь здания составляет более 1,6 тыс. кв. м.

На данный момент готовность объекта составляет 57%. В школе уже провели перепланировку для размещения помещений охраны и серверной. Также идут работы по ремонту перекрытий, крыши, кровли, внутренней отделке, электромонтажным работам, прокладке водопроводных и канализационных сетей, монтажу систем отопления, вентиляции и слаботочных систем. Ожидается, что ремонт будет завершён к сентябрю.

Кроме того, Эдуард Соснин осмотрел ход капитального ремонта в школе №76 по ул. Гусарова, 4. Площадь здания превышает 4,3 тыс. кв. м. Подрядчик там только начал работы.

На объекте демонтируют кровлю, окна, двери, пол, штукатурку и плитку со стен всех помещений. Также приступили к устройству кирпичных перегородок, монтажу кровли, усилению колонн и проёмов. Предстоит отремонтировать фасад, кирпичную кладку и штукатурку цоколя, входные группы, кровлю и стропильную систему, а также утеплить чердачное перекрытие. Внутри школы проведут перепланировку кирпичных перегородок, устройство противопожарных перегородок, заменят дверные и оконные блоки, отремонтируют стены, потолки, полы, внутренние лестницы и инженерные коммуникации. Завершение работ планируется к концу года.

В 2026 году в Перми капитальный ремонт проводится в 18 школах и одном детском саду.

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