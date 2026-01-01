Пермская ИТ-компания запускает пилотный проект во Вьетнаме TrafficData является резидентом фонда «Сколково» и технопарка «Морион Диджитал» Поделиться Твитнуть

Пермская ИТ-компания TrafficData, победив в международном конкурсе фонда «Сколково» и вьетнамского холдинга TASCO, получила возможность реализовать пилотный проект на платформе национального масштаба во Вьетнаме. Совместно с командой TASCO она будет работать над внедрением своих технологий. Об этом сообщили в краевом правительстве.

Международный конкурс, состоявшийся в 2026 году, был посвящен решениям в области мобильности и транспортных технологий. Он охватывал такие направления, как анализ трафика, обнаружение инцидентов, прогнозирование транспортных потоков и оптимизация управления дорожным движением.

Решения TrafficData были признаны специалистами TASCO наиболее подходящими для интеллектуальных транспортных систем Вьетнама. Компания отмечает, что ее опыт и технологии позволяют быстро реагировать на потребности рынка и создавать эффективные продукты.

За шесть лет TrafficData реализовала проекты в 34 регионах России, включая мониторинг дорожного движения, управление светофорами и организацию умных парковок. Компания также активно развивает экспорт, сотрудничая с партнерами из 10 стран.

Перспективными рынками для компании являются страны ЕАЭС, Азии и Ближнего Востока. Развитие экспортного направления стало возможным благодаря поддержке государства и участию в образовательных программах.

Основными вызовами при выходе на зарубежные рынки являются адаптация под требования законодательства и местные особенности. Однако интерес зарубежных заказчиков к российским цифровым решениям растет.

В TrafficData подчеркивают важность тщательного изучения рынка, использования мер поддержки и формирования экспортной стратегии. Компания уверена, что разработки из Пермского края могут успешно конкурировать на международном уровне.

TrafficData специализируется на разработке ПО для интеллектуальных транспортных систем, используя видеоаналитику, математическое моделирование и искусственный интеллект. Ее продукты включают платформу для мониторинга трафика, решения для управления светофорами и инструменты для анализа данных.

Сегодня TrafficData является резидентом фонда «Сколково» и технопарка «Морион Диджитал», а также входит в реестр малых технологических компаний.

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