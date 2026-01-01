Реконструкцию старого Чусовского моста в Перми завершат к середине 2027 года Сооружение поднимут до уровня нового мостового перехода Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Прикамье продолжается реконструкция старого моста через реку Чусовую и строительство подходов к сооружению. Как сообщили в краевом минтрансе, на данный момент рабочие занимаются демонтажем железобетонных плит между опорами №1 и 5 (демонтировано 236 м из запланированных 336).

Внутри моста идут работы по установке временных конструкций — балок PERI, которые будут использоваться для последующего бетонирования плиты проезжей части. Также проводятся работы по усилению пролетных строений и ремонту опор.

Министерство транспорта Пермского края

Следующий важный этап — подъём моста с помощью специальных домкратов до уровня нового моста. Разница в высоте между ними составляет около 70 см. Для того чтобы ослабить нагрузку на пролетные строения и правильно закрепить пояса усилений и ребра жесткости моста, его будут разгружать.

Заместитель руководителя Агентства по сопровождению концессионных проектов Пермского края Матвей Чувашов сообщил, что для разгрузки моста будут использоваться башни, так называемые шпренгельные конструкции. Они будут применяться для формирования вантовых натяжений пролётных строений. После завершения работ по наращиванию опор мост будет опущен до уровня нового, и они сравняются по высоте.

Следует отметить, что с 5 по 14 опоры старого моста лежит большая металлическая ортотропная плита, которая более прочная и равномерно распределяет нагрузку по поперечным и горизонтальным ребрам жесткости. Заменять ее на новую не планируется, она прослужит еще долгое время. Однако слои гидроизоляции и асфальта на плите будут обновлены.

Для защиты берегов от размыва их отсыплют булыжником. Аналогичные работы уже проведены в районе нового моста. Также будет произведен ремонт конусов моста — их забетонируют.

Параллельно ведётся реконструкция четного пути железнодорожного путепровода перед мостом на перегоне Левшино—Голованово.

Министерство транспорта Пермского края

Старое сооружение практически полностью демонтировано, остались только три опоры, состояние которых было признано нормативным для эксплуатации. Их усилят, отремонтируют и расширят ростверк. Для пяти новых опор уже завершено свайное основание и залит бетон. Вторая половина путепровода была реконструирована ранее, и на нее уже переключено движение поездов.

Еще один участок работ — подъезд со стороны Березников. В районе поселка Пальники ведутся работы на съездах, на пересечении с железной дорогой и улицами Заводской и Молодежной. Здесь формируют тротуары и строят очистные сооружения.

Кроме того, ведется подготовка основания для будущей проезжей части, чтобы обеспечить прямой въезд на новый мост с дороги Пермь—Березники. Завезен песок, установлены ливнеприемные колодцы, а также забетонированы площадки под насосную и трансформаторную подстанции.

На протяжении всего объекта — от Восточного обхода (поворот на Чусовской водозабор) до Пальников — ведется строительство локальных очистных сооружений (ЛОС). Всего будет построено 10 таких сооружений.

Также рабочие устанавливают сваи для будущего обустройства шумозащитных экранов и укрепляют подтопляемые откосы насыпи моста через Чусовую.

Завершение всех работ по реконструкции Чусовского моста и подъездов к нему планируется к середине 2027 года.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.