Прикамье признано одним из самых финансово грамотных регионов России Пермский край вошёл в топ-5 лидеров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край вошёл в топ-5 регионов страны по итогам VIII этапа Всероссийской просветительской эстафеты «Азбука инвестора», подтвердив статус одного из самых инвестиционно-активных и финансово грамотных субъектов РФ. Также в пятёрку лидеров вошли Москва, Красноярский край, Ленинградская и Самарская области.

В Региональном центре по финансовой грамотности Пермского края отметили, что в регионе идёт системная работа по развитию финансовой культуры и доступности инвестиционных знаний. В процесс обучения грамотному управлению финансовыми ресурсами вовлечены не только профильные ведомства, но и жители Прикамья.

Отметим, что «Азбука инвестора» является частью масштабного образовательного проекта по финансовой грамотности для россиян всех возрастов — Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы».

«Мы создаём информационную среду для непрерывного просвещения людей всех возрастов и хотим, чтобы каждый житель нашей страны получил знания по управлению своими деньгами, повысил свой уровень финансовой культуры и благополучия. Поэтому в рамках Эстафеты мы объединим мероприятия Минфина России, регионов и федеральных методических центров. Таким образом финансовая грамотность сможет дойти до каждого муниципалитета, до каждого поселения, до каждого человека, вне зависимости от его места жительства», — сообщают организаторы проекта.

В текущем году запланировано проведение ещё трёх этапов Эстафеты на темы «Безопасность денег в цифровой среде», «Личные финансы с господдержкой», «В один клик: правила финансового поведения на маркетплейсах».

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