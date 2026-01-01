От укусов клещей в Прикамье пострадали более 7,7 тысячи человек Иксодовым клещевым боррелиозом инфицированы 45,8% паразитов Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю

С начала сезона в медицинские учреждения Пермского края поступило 7745 обращений от граждан, пострадавших от присасывания клещей. Из них 1250 — дети. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Случаи укусов клещей зафиксированы во всех районах края. Больше всего обращений зарегистрировано в Пермском районе (1077), Перми (891) и Добрянском районе (474).

По данным на 22 неделю, 43% нападений произошло в частных садах, 39% — в лесах, 17% — на придомовых территориях, 1% — на других участках.

Лабораторные исследования клещей, снятых с пострадавших, показали, что 45,8% из них инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, 3,3% — моноцитарным эрлихиозом, 0,7% — гранулоцитарным анаплазмозом и 0,7% — клещевым вирусным энцефалитом.

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