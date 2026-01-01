Машиниста электровоза из Пермского края осудят за мошенничество Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Транспортная полиция Прикамья закончила расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении 27-летнего машиниста электровоза по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как рассказали в ведомстве, специалист РЖД, проработав на железнодорожном предприятии с 2021 года, за 11 месяцев получил более 330 тыс. руб., используя поддельный документ. Эти средства были предназначены для компенсации расходов на аренду жилья.

Следователи Пермского линейного отдела МВД России на транспорте в марте текущего года при проведении оперативных мероприятий установили факт хищения денег.

Как выяснилось, в ноябре 2024 года подозреваемый заключил фиктивный договор аренды с пожилой родственницей своей супруги. По этому договору он якобы оплачивал 30 400 руб. в месяц за двухкомнатную квартиру в Перми. Однако на самом деле машинист и его жена постоянно проживали в Краснокамском районе.

Поддельный договор был предоставлен работодателю, и на протяжении 11 месяцев предприятие выплачивало указанную сумму. В общей сложности злоумышленник незаконно получил 334 400 руб.

Материалы уголовного дела переданы для рассмотрения в Дзержинский районный суд Перми.

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