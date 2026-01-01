Жителя Прикамья отправили в колонию на 17 лет за сбыт крупной партии наркотиков Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

Пермский краевой суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Перми. Он признан виновным по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере).

Как сообщили в краевой прокуратуре, в 2025 году подсудимый вступил с неустановленным лицом в преступный сговор, направленный на совместный незаконный сбыт наркотического средства на территории региона.

18 декабря прошлого года мужчина, выполняя отведенную ему преступную роль, незаконно сбыл более 0,5 кг кокаина за денежное вознаграждение в 5 млн руб., после чего был задержан сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержано заместителем прокурора Пермского края Павлом Поповым.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 800 тыс. руб.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.





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