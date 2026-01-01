В Пермском крае на 70% выросло число штрафов за разговоры по телефону за рулём С начала года было выявлено более 34 тысяч нарушений Поделиться Твитнуть

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С момента запуска систем автоматической фиксации нарушений в августе 2025 года в Пермском крае наблюдается резкий рост выявленных случаев использования водителями мобильных телефонов. Как сообщает портал v-kurse.ru, в Главном управлении МВД России по региону за первые пять месяцев работы новых комплексов (с августа по декабрь 2025 года) было зафиксировано чуть более 20 тыс. подобных инцидентов.

За последующий период — с января по май 2026 года — количество выявленных нарушений превысило 34 тыс., что на 70% больше показателей предыдущего этапа. С начала года было вынесено более 34 тыс. постановлений.

В ведомстве уточнили, что ответственность за данное правонарушение наступает по ст. 12.36.1 КоАП РФ. Водителю выписывается штраф 1,5 тыс. руб. При этом законодательство предусматривает возможность экономии: при оплате постановления в течение первых 30 дней сумма взыскания уменьшается на 25%.

Статистика обжалований показывает высокую эффективность работы камер: из 921 поданной жалобы обоснованными были признаны лишь 147 постановлений. Таким образом, оспаривается примерно каждое 36-е решение, вынесенное с помощью систем фотовидеофиксации.

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