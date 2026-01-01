С 8 по 10 июня в семи населённых пунктах Прикамья отключат радио и телевидение Поделиться Твитнуть

Фото сгенерировано нейросетью

В Пермском краевом радиотелевизионном передающем центре для проведения профилактических работ на следующей неделе в семи населённых пунктах региона планируется временное отключение телерадиовещания.

В Красновишерске и Чусовом 8 и 9 июня с 10:00 до 17:00 будут недоступны цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2 и Радио России.

Те же пакеты отключатся в Очёре (Новоселы), Октябрьском и Чернушке 9 и 10 июня, тоже с 10 до 17 часов.

В Чайковском 10 июня с 10:40 до 17:00 будут недоступны цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2 и Радио России.

А в Шумихе на час в период с 10:00 до 16:00 отключат цифровой пакет РТРС-2.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.