За 3 июня в Перми потушили четыре пожара Ещё одно возгорание ликвидировано в Кунгурском округе Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За прошедшие сутки, 3 июня, в Пермском крае было ликвидировано пять пожаров. Четыре из них произошли в Перми, а один — в Кунгурском муниципальном округе. В результате пожаров никто не пострадал. Об этом сообщает «Пятница» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Для предотвращения новых возгораний 3 июня в Пермском крае работали 185 профилактических групп, состоящих из 431 человека. Они обошли 1717 мест проживания граждан, провели инструктаж по мерам пожарной безопасности для 2717 человек, распространили 2275 листовок.

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