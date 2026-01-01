Предприятия Прикамья нарастили сальдированный финансовый результат на 1,7% Квартал с прибылью завершили 64,4% организаций Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно оперативной статистической отчётности организаций Пермского края за январь-март 2026 года, исключая малый бизнес, кредитные учреждения, государственные и муниципальные организации, некредитные финансовые структуры и компании с численностью до 15 человек, зафиксирован положительный сальдированный финансовый результат в размере 108,7 млрд руб. Это на 1,7% превышает показатель за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает Пермьстат.

В общем по краю 64,4% исследованных организаций завершили отчётный квартал с прибылью, объём которой составил 128,2 млрд руб., что на 4,4% больше, чем в январе-марте 2025 года. Размер убытков убыточных компаний вырос на 22,5% по сравнению с предыдущим годом и достиг 19,6 млрд руб.

Промышленные предприятия за первые три месяца 2026 года также показали положительный сальдированный финансовый результат в сумме 99,9 млрд руб. Удельный вес прибыльных организаций в промышленном секторе края за отчётный период составил 55,9%, при этом прибыль по ним достигла 113,8 млрд руб., что на 10% больше, чем за январь-март 2025 года.

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