Цены на бензин в Пермском крае за весну выросли на 2,7% Литр автомобильного топлива в регионе к 1 июня подорожал до 67,38 рубля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 26 мая по 1 июня 2026 года цены на автомобильное топливо в Прикамье вновь выросли. Средняя цена литра бензина увеличилась на 9 коп., до 67,38 руб.

Теперь за литр АИ-92 просят 64,02 руб. (+8 коп.), а за АИ-95 — 69,40 руб. (+10 коп.). Цена на АИ-98 остались на уровне недельной давности — до 94,91 руб. за литр. Стоимость дизельного топлива возросла до 79,30 руб. за литр (+30 коп.), сообщает Росстат.

Рост цен на бензин автомобильный за неделю был зафиксирован в 73 субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Тыва (+3,2%).

Снижение цен было зафиксировано в Ямало-Ненецком автономном округе (-0,5%).

За три весенних месяца, со 2 марта, средняя цена литра бензина в Пермском крае выросла на 1,77 руб. (+2,7%).

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